Экономист: налог с продажи жилья теперь не учитывает рыночную стоимость

Эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский заявил, что налог с продажи жилья теперь не учитывает рыночную стоимость. Он считается по кадастровой, сообщает «Прайм» .

Теперь, по словам эксперта, продажа по заниженной цене больше не проходит. Иногда налог приходится платить с суммы, которая выше вырученного дохода от продажи.

Оценке при определении кадастровой стоимости подлежат локация, площадь квартиры и возраст дома. Рыночная стоимость учитывает окружение, ремонт, вид из окна, социальную инфраструктуры и тому подобное. Налог с продажи квартиры берется с двух величин — с цены в договоре или с 70% кадастровой стоимости.

«Справедливости ради, никто не будет продавать квартиры за 20% рыночной стоимости, но вот за 70–80% при срочности — вполне. Поэтому и выставлен порог в 70% от кадастра», — объяснил Кричевский.

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