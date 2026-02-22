Ефимов: ЖК по реновации в Южном Бутове передали под заселение

Для переселения участников программы реновации столичные власти передали под заселение новый жилой дом, расположенный в Чечерском проезде. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Южном Бутове под заселение по программе реновации передали новостройку по адресу: Чечерский проезд, д. 15. Она стала шестым жилым комплексом, сданным в районе. Благодаря его передаче под заселение действующая программа реновации в Южном Бутове завершена. Сейчас к переселению в новостройку приступили почти 1,3 тыс. москвичей. По всем вопросам, касающимся переезда, они могут обратиться в центр информирования по переселению, который находится в соседней новостройке по адресу: Чечерский проезд, д. 28, к. 1», – отметил Ефимов.

Он уточнил, что москвичи, которым удобнее заказывать услуги суперсервиса "Переезд по программе реновации" в очном формате, могут обратиться за помощью к администраторам центра.

Рядом с новым жилым комплексом расположены объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. В шаговой доступности находятся школы и детские сады, поликлиника и станция скорой помощи, продуктовые магазины и торговый центр, фитнес-клубы, а также зона отдыха у пруда «Марс».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новостройке 705 квартир с улучшенной отделкой суммарной площадью более 40 тыс. кв. м. В подъездах установлены лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.

«Первый этаж нежилой, в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры, например аптеки, магазины, кафе, досуговые центры. Для того чтобы переселение москвичей в новые квартиры было комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать на портале mos.ru либо в центре информирования по переселению», – сказал Овчинский.

В столичном Департаменте информационных технологий добавили, что общая инструкция (https://www.mos.ru/services/pereezd/general/) по организации переезда размещена в суперсервисе на портале mos.ru. С её помощью будущие новосёлы могут изучить порядок переезда, узнать, какие документы потребуются для оформления договора, и перейти к полезным сервисам. Если в личном кабинете задать индивидуальные параметры, система предложит пошаговое руководство, адаптированное под конкретную жизненную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал (https://www.mos.ru/mayor/themes/14192050/), что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru (https://www.mos.ru/city/projects/renovation/). Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке (https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/).

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал (https://www.mos.ru/mayor/themes/10079050/) удвоить темпы реализации программы.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/infrastruktura-dlya-zhizni/).