Ефимов: жители 16 ветхих домов в Новогирееве переехали в квартиры по реновации

В столичном районе Новогиреево жители 16 ветхих домов переехали в новостройки по программе реновации. Таким образом, почти 1,2 тыс. семей в районе получили новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации в районе Новогиреево Восточного административного округа в 2023 году жителям под заселение передали пять новостроек. С тех пор все москвичи из 16 старых домов — это около 1,2 тысячи семей — переехали в новые квартиры. В одном здании процесс переселения еще не завершен. Всего по действующей программе реновации в районе планируется расселить 72 дома, что позволит обеспечить новым жильем более 16 тысяч человек», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Основным механизмом реализации программы остается волновое переселение: после того как жители переезжают в новые квартиры, устаревшие здания подлежат сносу, а освободившиеся площадки используются для строительства современного жилья и объектов инфраструктуры.

«Проекты предусматривают возведение новостроек с благоустроенными дворами. В подъездах будут смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Чтобы переезд участников программы реновации был действительно комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать самостоятельно на mos.ru или в центре информирования по переселению», — добавили в Департаменте градостроительной политики.

Подготовиться к переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на сайте mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.