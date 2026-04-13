Ефимов: жилые и деловые объекты построят в районе Преображенское в рамках КРТ

В районе Преображенское сейчас реализуется 6 проектов комплексного развития территорий (КРТ). В общей сложности они позволят реорганизовать порядка 15,4 га земли, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«Сейчас на разных стадиях реализации на востоке столицы находится 31 проект комплексного развития территорий. Из них больше всего – 6 – приходится на район Преображенское. Там планируется реорганизовать около 15,4 га депрессивных участков. На площадках построят более 272 тыс. кв. м недвижимости, в том числе жилые комплексы и социальные объекты. Почти 26 тыс. кв. м придется на общественно-деловую и производственную инфраструктуру», – отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он также уточнил, что благодаря реализации всех проектов КРТ в районе Преображенское появится более 1,2 тыс. новых рабочих мест.

По 2 из 6 проектов уже утверждена документация по планировке территории. Соответствующие площадки находятся в границах бывшей промзоны «Хапиловка». В столичном Градостроительном комплексе также добавили, что оставшиеся четыре зоны КРТ расположены на улицах Краснобогатырская, Потешная, Хромова и Девятая Рота.

Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, примерно половина от всего запланированного в Преображенском жилого объема будет направлена на нужды программы реновации. Дома общей площадью более 111 тыс. кв. м построят на улицах Хромова, Потешной и на участке бывшей промзоны “Хапиловка”.

«В этой же промзоне в рамках одного из двух проектов КРТ построят здания площадью около 16 тыс. кв. м для комфортного размещения городских организаций по обслуживанию жилого фонда, ремонту и содержанию дорог. На Потешной улице, помимо жилья, появится новая подстанция скорой помощи и физкультурно-оздоровительный комплекс», – добавили в Департаменте.

Благодаря программе КРТ на месте бывших промзон, неэффективно используемых или пустующих участков создаются современные городские пространства, которые естественным образом вписываются в общую структуру столицы. На данный момент в Москве на различных этапах подготовки и реализации находится почти 400 проектов комплексного развития территорий, которые охватывают около 4,5 тыс. га. Программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.