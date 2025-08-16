Ефимов: жилье для реновации в ЮВАО возведут по проекту КРТ

В Юго-Восточном административном округе Москвы в районах Люблино и Марьино проведут реорганизацию территорий в рамках проекта комплексного развития (КРТ). Соответствующий документ размещен на официальном портале mos.ru, сообщил заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

«В столичных районах Люблино и Марьино реорганизуют 3 участка общей площадью 5 га. Все они входят в один проект КРТ, в рамках которого планируется возвести свыше 80 тыс. кв. м домов для реализации программы реновации. Недалеко от жилых комплексов оборудуют спортивные площадки для учебного корпуса, который планируется построить в шаговой доступности от будущих домов за границами реорганизуемой территории», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что также в рамках проекта возведут здания для базы АО «Мосводоканал».

Два из трех участков находятся в Люблине на Краснодонской улице (владение 8), третий — в Марьино на улице Перерва (владение 11, строение 24). При выборе этих площадок учитывалась развитая инфраструктура, включая образовательные, культурные и досуговые объекты, расположенные в шаговой доступности от будущей застройки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на малопривлекательных для использования участках Краснодонской улицы появится 48,4 тыс. кв. м жилья для реновации, что позволит переселить примерно 1,7 тыс. горожан.

«Первые этажи в новостройках сделают нежилыми — в будущем там смогут открыться магазины, кафе, рестораны и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. Проектом также предусмотрены удобные внутриквартальные проезды, детские и спортивные площадки», — рассказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что сейчас на стадии реализации находится 127 проектов КРТ суммарной площадью порядка 1,5 тыс. га.

Программа КРТ предусматривает преобразование бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участков в современные городские пространства, гармонично вписывающиеся в столичную застройку. На сегодня в Москве на различных этапах реализации и проработки находятся 336 проектов КРТ, охватывающих свыше 4,2 тыс. га. Программа выполняется по поручению мэра Сергея Собянина.