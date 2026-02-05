Ефимов: завершен монтаж пролетного строения пешеходного перехода над путями МЦД-1

Подошел к концу монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода над магистралью и железнодорожными путями первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект строят в районе домов 5, корпус 1, и 7, корпус 2, по Дмитровскому шоссе.

«Продолжается строительство надземного пешеходного перехода над путями МЦД-1, который соединит районы Тимирязевский на севере и Бутырский на северо-востоке города. Строители завершили монтаж пролетного строения. Оно установлено на трех опорах и состоит из двух неразрезных металлических ферм: длиной 50 м — над Дмитровским шоссе и длиной 70 м — над ж/д путями МЦД-1. На первом этапе работ специалисты смонтировали пролет над автодорожной магистралью, затем над железнодорожными путями. Переход обеспечит безопасное движение через МЦД-1 и между остановками городского транспорта на Дмитровском шоссе. Завершить работы планируется до конца текущего года», — поделился Ефимов.

Сейчас специалисты монтируют металлоконструкции на пролете над железной дорогой и завершают монолитные работы на опоре, расположенной за путями.

«В прошлом году за счет средств бюджета города Москвы Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры построил более 20 подземных и надземных пешеходных переходов. Появились пешеходные переходы через крупные магистрали, железнодорожные пути, на новых объектах транспортной инфраструктуры. Открытие переходов позволяет жителям быстрее добираться до мест назначения, исключает необходимость использования обходных путей и повышает комфорт городской среды», — уточнил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

