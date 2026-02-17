Ефимов: завершается строительство путепровода над Кантемировской улицей

сегодня в 11:10

В столице подходит к концу строительство путепровода на участке Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что его протяженность с подходами составит 230 м.

«Объект пройдет над рокадой и обеспечит бессветофорную связь между улицей Кошкина и Кавказским бульваром. На данный момент полностью сооружены монолитные конструкции, выполнена укладка асфальта. Специалисты проводят работы по устройству технических помещений и системы водоотвода, продолжается строительство подъездных дорог. Открытие путепровода создаст дополнительную транспортную связь между районами Москворечье-Сабурово и Царицыно», — поделился вице-мэр.

Южная рокада — одна из четырех новых хордовых магистралей Москвы. Трасса протяженностью около 40 км проходит от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне.

«В составе этого участка, помимо путепровода через Кантемировскую улицу, планируется завершить строительство около 3 км улично-дорожной сети, включая два подземных пешеходных перехода на Кантемировской улице: рядом с домом 3, корпусом 3, и домом 17, корпусом 1», — считает руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Строительство улично-дорожной сети на юге столицы ведется под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл три путепровода на пересечении Южной рокады и МСД. Тем самым завершилось формирование основного хода рокады.