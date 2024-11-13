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Ефимов: за три года в Москве построят около 300 социальных объектов

В течение ближайших 3 лет в столице возведут около 300 объектов медицинской и социальной инфраструктуры. Они строятся по адресной инвестпрограмме и на внебюджетные средства, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025–2027 годах в столице возведут порядка 300 новых объектов. Это в том числе 200 зданий школ и детских садов, 31 объект здравоохранения и 36 новых спортивных объектов», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что их строят за счет горбюджета и на средства инвесторов.

В городе продолжают возводить необходимую социнфраструктуру — ФОКи, поликлиники, детсады и школы.

В 2025 году запланировано окончить возведение ФОКа площадью порядка 10 тыс. кв. м в районе Северное Измайлово. Он располагается внутри жилого массива и позволит местным жителям заниматься спортом вблизи с домом.

Сейчас также строят свыше 130 образовательных объектов. На Тюменской улице в районе Богородское за счет горбюджета идет возведение школы на 600 учеников.

Москва активно возводит объекты сферы здравоохранения. По новому столичному стандарту строят поликлиники для детей и взрослых. Учреждения оборудуют современным медоборудованием, создают условия для перемещения маломобильных пациентов, понятную навигацию и комфортные зоны ожидания.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил адресную инвестпрограмму на 2025–2027 годы.