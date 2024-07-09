Ефимов: за пределами ТТК находится 221 проект комплексного развития территорий

В Москве на разных стадиях проработки и реализации за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) находится 221 проект комплексного развития территорий (КРТ). В рамках проектов возведут социальные, жилые и коммерческие объекты, а также создадут дополнительные рабочие места. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Из 236 проектов КРТ, которые сейчас прорабатываются и реализуются в Москве, 221 находится за пределами Третьего транспортного кольца. Это более 90 процентов от общего числа. Там на участках общей площадью свыше трех тысяч гектаров предусмотрено строительство почти 50,2 млн кв. м различной недвижимости. Благодаря реализации проектов за пределами ТТК появится 732 тыс. рабочих мест. Инвестиции в проекты превысят 16,6 трлн руб, а ежегодный бюджетный эффект после их реализации — 1,5 трлн руб», — сказал Ефимов.

Из-за создания новых городских пространств и рабочих мест за пределами центра Москвы построят новые точки общественной, культурной и деловой активности.

«По 221 проекту планируется построить 4,9 млн кв. м промышленных объектов, свыше 18,7 млн кв. м общественно-деловой недвижимости и более 26,5 млн кв. м современного жилья. В новых сбалансированных кварталах москвичи смогут работать в шаговой доступности от дома. Это сократит уровень маятниковой миграции в центральную часть города и снизит трафик», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.