Ефимов: за полгода инвесторы приобрели более 20 помещений в исторических зданиях

Свыше 20 договоров купли-продажи зданий и помещений, находящихся в списке объектов культурного наследия (ОКН), заключила Москва в период с января по июнь 2024 года. Купленная недвижимость будет использоваться в соответствии с охранным обязательством, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За шесть месяцев этого года инвесторы приобрели у города 21 помещение общей площадью около 3,5 тыс. кв. м, все они находятся в исторических зданиях. Бизнес проявляет интерес к недвижимости, расположенной в зданиях — памятниках архитектуры, поскольку такие объекты находятся в районах с устойчивым туристическим потоком и высокой деловой активностью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число реализованных помещений увеличилось вдвое, а площадь — более чем в два раза», — отметил Ефимов.

Соблюдение охранного обязательства позволит не только сохранить помещения, но и активно задействовать их в жизни мегаполиса. Их приспособят для современного использования.

В ОКН регионального значения находится 12 приобретенных помещений площадью более 2,1 тыс. кв. м. Два помещения находятся в списке ОКН федерального значения, еще семь — в статусе выявленных ОКН. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего объектов находятся в ЦАО.

«Наибольшее число реализованных объектов находится в Центральном административном округе, там было продано 15 помещений общей площадью свыше 2,5 тыс. кв. м. Еще четыре помещения в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, инвесторы приобрели на юге Москвы, по одному историческому помещению было продано на юго-востоке и северо-востоке столицы», — уточнил Гаман.

Самое маленькое помещение — 15 кв. м — находится в ОКН федерального значения «Комплекс домов страхового общества „Россия“» на Сретенском бульваре. Самое больше — 485 кв. м — в Басманном районе в региональном ОКН «Главный дом городской усадьбы, 1820-е гг., 1845 г.».

Информация о помещениях, которые выставляют на торги, представлена на Инвестиционном портале Москвы. Узнать больше об имуществе, изучить документацию и правила проведения торгов можно в разделе «Имущество от города».

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