Ефимов: за 5 лет инвесторы построили в ЦАО 10 спортобъектов

С 2020 года в центральной части Москвы инвесторами было возведено 10 спортобъектов, включая ледовый дворец, культурно-спортивный и учебный центры, несколько физкультурно-оздоровительных комплексов и аквапарк. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Наибольшее количество спортивных объектов построили в районе Хамовники — пять зданий. Также спорткомплексы появились в Пресненском, Красносельском, Мещанском районах и в Замоскворечье. Из десяти построенных в центральной части города сооружений самыми крупными стали ледовый дворец „Кристалл“ и универсальный культурно-спортивный центр „Чайка“», — сказал Ефимов.

Он добавил, что на месте аварийного тренировочного катка в «Лужниках» появился трехэтажный ледовый дворец «Кристалл» площадью 24,5 тыс. кв. м.

Ледовый дворец «Кристалл» оснащен двумя хоккейными аренами, площадками для бадминтона, настольного тенниса и сквоша, боксерским рингом, бильярдной, залами для групповых тренировок и танцев, а также другими спортивными зонами.

Культурно-спортивный центр «Чайка», расположенный в Хамовниках рядом с одноименным бассейном, занимает почти 18 тыс. кв. м и включает подземный паркинг на 96 машино-мест. В центре находятся фитнес-зона с залом аэробики, тренажерный зал, теннисные корты, банный комплекс и медицинский центр.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, спорткомплексы также появились и на территориях гостиниц, жилых домов и многофункциональных центров.

«В 2024 году на Звенигородской улице в составе культурно-делового центра оборудовали аквапарк площадью 6 тыс. кв. м. В нем есть оздоровительный бассейн для взрослых, в том числе маломобильных, спа-зона, соляная и снежная комнаты, детские и взрослые бассейны, тренажерный зал и другие помещения», — сказал Овчинский.

Спортивные объекты, появляющиеся в Центральном административном округе, становятся популярными местами для всех жителей Москвы — как для профессиональных спортсменов, так и для любителей активного и здорового образа жизни.