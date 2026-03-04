Ефимов: за 2025 год в Москве реализовали почти 50 МаИП

За 2025 год в столице было полностью завершено строительство 47 объектов, возведенных в рамках программы масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Суммарная площадь участков, отведенных под эти цели, составила порядка 140 га. География проектов охватила все 12 административных округов города, появившиеся объекты уже работают на развитие экономики и городской инфраструктуры, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего за 2025 год в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов было построено 47 объектов. Так, в городе появились 13 образовательных, спортивных и медицинских организаций, 17 промышленных объектов, семь зданий для общественно-деловых и многофункциональных комплексов, а также административные здания и другие сооружения. Для этих целей инвесторам и застройщикам выделили более 139,5 га земли во всех 12 административных округах», — отметил Ефимов.

Он добавил, что это способствует сбалансированному развитию столицы и соответствует концепции 15-минутного города.

Механизм масштабных инвестиционных проектов действует в Москве с 2016 года. Он позволяет инвесторам получать преференции при строительстве производственных, коммерческих и социально значимых объектов, беря на себя при этом обязательства по созданию новых рабочих мест.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина город последовательно развивает промышленный блок масштабных инвестиционных проектов: в 2025 году именно эта сфера стала ведущей по числу реализуемых МаИП. Один из примеров — первый профильный пищевой технопарк «Рябиновая, 44» площадью почти 15 тыс. кв. м, который уже начал свою работу в Западном округе столицы. Кроме того, в ТиНАО ввели в эксплуатацию роботизированное предприятие «КИТ-МонАрх» по производству модулей для сборки домов. Его площадь составляет более 128 тыс. кв. м.

Программа МаИП служит важным инструментом поддержки, мотивируя застройщиков возводить востребованные городом объекты. С 2022 года для участников программы действует особая мера: возможность аренды земли по ставке 1 рубль в год.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в Молжанинове реализуется проект по строительству промышленного технопарка общей площадью около 38 тыс. кв. м. В 2023 году город заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью около 3,4 га сроком на пять лет по льготной арендной ставке один рубль в год.

«Большое внимание уделяется и развитию социальной инфраструктуры — для возведения школы на 800 мест и детского сада на 150 воспитанников городом предоставлено 2,1 га земли на Дмитровском шоссе. После завершения строительства инвестор передаст объекты в систему столичного образования», — пояснила Соловьева.

Благодаря программе в городе активно создаются условия для размещения передовых производств. Ярким примером стала новая верфь, построенная в прошлом году, которая признана самой современной среди российских заводов, выпускающих электрические суда.

Развитие получают и проекты в общественно-деловой сфере. В частности, в районе Нагатинский Затон на проспекте Андропова открылся новый деловой квартал. Строительство велось на двух участках общей площадью почти 1 га, предоставленных инвестору в аренду в 2023 году. Работы проходили в два этапа: сначала были сданы два корпуса почти на шесть тысяч квадратных метров, затем — еще четыре корпуса площадью 14,3 тыс. кв. м. Помимо офисов, в новом комплексе открылись магазины, кафе и галерея современного искусства.

Привлечение инвестиций для строительства новых объектов и повышение инвестактивности соответствует инициативам и целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».