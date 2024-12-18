Ефимов: за 11 месяцев в ТиНАО ввели более 1,9 млн кв м жилья

На территории ТиНАО с начала года было введено в эксплуатацию свыше 1,9 млн кв. м жилья, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что во дворах новых жилых корпусов, которые полностью закрыты от проезда машин, оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Для автомобилей около каждого корпуса есть плоскостные парковки.

«Инвесторы возводят на территории ТиНАО весь спектр жилья, существующего на рынке: квартиры в многоэтажных жилых комплексах любого класса, индивидуальное жилищное строительство и малоэтажное жилье. Ежегодно в округах строят около двух миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Так, с начала 2024-го в ТиНАО ввели более 1,9 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, построено более 400 тысяч квадратных метров нежилых помещений различного назначения», — прокомментировал вице-мэр.

Фасады зданий домов сделаны из современных материалов. Так, например, из керамического облицовочного кирпича. Входные группы делают сквозными, а в холлах на первом этаже устанавливают видеонаблюдение.

Помимо этого, на сегодняшний день в большинстве квартир застройщиками выполняется отделка помещений.

«В ТиНАО строго соблюдается принцип сбалансированной застройки. Наряду с жильем, здесь возводят социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура, создаются рабочие места. В составе ЖК есть школы, детсады, поликлиники, объекты спорта и досуга», — уточнил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Кроме этого, отмечается, что на первых этажах зданий располагаются различные предприятия. К примеру, магазины, бытовые сервисы, кафе, медцентры и другие помещения сферы услуг. Данное решение смогло дать Москве десятки тысяч новых рабочих мест.