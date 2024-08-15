Ефимов: ввод жилья в столице увеличился в два раза в июле

Объем введенного жилья в столице в июле 2024 года составил свыше 500 тыс. кв. м. Это число в два раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На сегодняшний день в городе активно возводится жилье в рамках программы реновации. Большая часть жилищного ввода является девелоперскими проектами.

«Темпы строительства в городе наращиваются. В текущем году из общего объема недвижимости, введенной за семь месяцев, 2,2 миллиона квадратных метров приходится на жилье, из них больше 500 тысяч квадратных метров сдано в июле», — сказал Ефимов.

Помимо этого, с начала текущего года инвесторами было сдано в эксплуатацию почти 2 млн кв. м жилья, а за счет бюджетных средств — 300 тыс. кв. м.

«Как мы ранее прогнозировали, объемы ввода жилья продолжают увеличиваться. Подобный значительный прирост в июле связан в первую очередь с завершением работы над проектами, которые ранее находились в высокой степени готовности. Самые высокие показатели ввода недвижимости ожидаются в четвертом квартале: застройщики стараются завершить все объекты внутри календарного года. Таким образом, мы уверены, что плановые показатели в 5,2 миллиона квадратных метров жилья будут достигнуты», — уточнил заммэра.

Москва является одним из лидеров среди регионов РФ по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза.