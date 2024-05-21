Ефимов: в Зеленограде с горподдержкой построят промышленно-производственный объект

Промышленно-производственный комплекс возведут в Зеленограде. Масштабный инвестиционный проект (МаИП) инвестор реализует на выделенном земельном участке по льготной аренде, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город подписал с компанией договор аренды земельного участка площадью 1,1 гектара для строительства промышленно-производственного объекта. Там создадут 300 рабочих мест. Это уже 33-й инвестор, с которым заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год», – рассказал Владимир Ефимов.

Он уточнил, что это уже тридцать третий инвестор, с которым Москва заключила договор аренды участка по льготной ставке 1 рубль в год.

Предоставление в аренду участков по льготным ставкам для развития производств в Москве — мера поддержки бизнеса, действующая с марта 2022 года. Благодаря ей снижаются траты на создание рабочих мест и быстро налаживается выпуск необходимой продукции.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что по решению мэра Сергея Собянина в городе поддерживают локализацию экологичных, высокотехнологичных и компактных производств.

«Инвесторы возводят индустриальные комплексы, где могут разместиться сразу несколько предприятий различных отраслей. В новом комплексе займутся производством одежды, косметических средств, элементов мебели и хозтоваров», – рассказал Ликсутов.

По его словам, планируется объем производства до 1 млн единиц продукции в год.

Участок, предоставленный для реализации МаИП компании ООО «Проезд 707», располагается в Зеленограде по адресу: 707-й пр-д, вл. 4.

«Площадь промышленно-производственного объекта составит более 17,8 тыс. кв. м. Договор с компанией подписан на пять лет, за это время она должна построить и открыть предприятие. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта», – пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Масштабные инвестиционные проектыпредставляет собой особый статус. Инвестпроектами могут быть объекты спорта, транспортной инфраструктуры и здравоохранения, инновационные центры и производственные комплексы. Благодаря их реализации создается современная инфраструктура и появляются новые рабочие места.