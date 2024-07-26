Первых лиц правительства Кузбасса обвинили в смертях людей на пожаре

В Кузбассе первый заместитель и замглавы администрации обвиняются в халатности

В Тяжинском муниципальном округе завершено следствие по уголовному делу в отношении бывших сотрудников администрации. Они обвиняются в халатности, которая привела к гибели людей и материальному ущербу для граждан, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на следственное управление СК по Кузбассу.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемые не приняли необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории округа и не устранили сухую траву. В результате сильного ветра в мае 2022 года в населенных пунктах Листвянка, Изындаево и Итатский произошел пожар.

В результате возгораний погибли 7 человек, почти 130 жилых домов и хозпостроек оказались уничтожены. Общая сумма причиненного ущерба превысила 153 млн рублей, заявили в Следкоме.

«В ходе расследования уголовного дела следователем СК допрошено более 85 свидетелей и 180 потерпевших, проведено 25 осмотров мест происшествий, назначено и проведено более 50 судебных экспертиз, в числе которых пожарно-технические, молекулярно-генетические, исследован внушительный объем технической документации и других письменных доказательств», — доложили в Следственном комитете.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд.