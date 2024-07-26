На жену арестованного экс-замминистра обороны Булгакова оформили 3 участка

сегодня в 17:29

На супругу задержанного бывшего заместителя министра обороны страны генерала Дмитрия Булгакова было оформлено три земельных участка, сообщает Lenta.ru .

Общая площадь данных участков составляет около 3 тыс. кв. м. Такие данные следуют из его налоговой декларации.

Также у жены генерала в собственности иномарка Toyota, жилой дом площадью 621,8 кв. м и квартира площадью 109,5 кв. м в долевой собственности с мужем.

Пресс-служба СКР ранее рассказала, что Булгакова арестовали по делу о коррупции. С ним проводят все необходимые следственные действия.

Булгакова поместили в СИЗО «Бутырка». Генерал работал на должности замминистра обороны РФ с 2008 по 2022 годы.