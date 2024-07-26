В Дубне напомнили, что можно пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья

Помимо основного перечня обследований входящих в диспансеризацию, появились дополнительные обследования для оценки репродуктивного здоровья. Для женщин: осмотр акушер-гинекологом и лабораторные исследования, ультразвуковая диагностика органов малого таза и молочных желез, маммография. Для мужчин: прием уролога, хирурга, лабораторные исследования, ультразвуковая диагностика. По результатам обследования врач проконсультирует и при необходимости запишет на дополнительную диагностику или к одному из узких специалистов. Пройти обследования можно бесплатно по ОМС, обратившись в женскую консультацию или в поликлинику Дубненской больницы.

«В дополнение к основной диспансеризации проводится комплексное обследование женщин и мужчин репродуктивного возраста. Это важно для всех, но особенно для тех, кто планирует стать родителями. В год семьи — забота о здоровье в приоритете», — поделился главный врач Игорь Давронов

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.