В Зеленограде начали реализацию двух проектов редевелопмента суммарной площадью более 27,7 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: в Зеленограде реализуют два проекта КРТ

В Зеленограде начали реализацию двух проектов редевелопмента суммарной площадью более 27,7 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По программе комплексного развития территорий на участках бывших промзон „Малино“ и „Алабушево“ общей площадью более 27,7 гектара построят свыше 546 тыс. кв. м недвижимости. Здесь появится не только жилой микрорайон со школой, детским садом, объектами спорта и досуга, но и производственный квартал, который обеспечит горожан рабочими местами. Инвестиции в развитие территорий оцениваются почти в 50,5 млрд руб. В результате будет создано около 7 тыс. рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Один из участков расположен на территории бывшей промзоны «Малино» в Крюково. Тут ООО «Специализированный застройщик „Проксима“, входящее в группу компаний „Гранель“, на участке 17,69 га в течение 8 лет с момента заключения договора возведет современный городской квартал, где появится 168 тыс. кв. м жилья, а также около 195 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости: школа для 400 учеников, детский сад для 200 воспитанников, технопарк, пожарное депо, центр развития детского творчества и торгово-развлекательный центр, в состав которого войдут зал для экстремальных видов спорта и спорткомплекс с бассейном. В настоящий момент инвестор осуществляет подготовку проекта планировки территории.

«Другой проект в Зеленограде реализует оператор КРТ. Здесь на части бывшей промзоны „Алабушево“ площадью больше 10 га в течение 8 лет построят производственные и общественно-деловые объекты общей площадью свыше 182 тыс. кв. м. Кроме того, будет улучшено транспортное обслуживание территории, в частности появится разворот на проспекте Генерала Алексеева. Проект планировки территории в настоящее время утвержден, ведется проектирование», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, благодаря которым на месте неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон проектируются комфортное жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура. В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.