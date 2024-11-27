Ефимов: в Западном Дегунине подходит к концу возведение детского сада

Детский сад откроется в скором времени в севере столицы, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Учреждение будет располагаться в районе Западное Дегунино по адресу: ул. Ижорская, з/у 6/5. Объект возводит инвестор в рамках подписанного с Москвой договора участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры застраиваемой территории.

«В здании площадью более 3,3 тысячи квадратных метров завершено устройство кровли, ведутся фасадные работы, закрытие теплового контура, подключение наружных и внутренних инженерных систем, отделочные работы и благоустройство. Строительная готовность детского сада на 150 мест — более 90 процентов. Объект будет передан в городскую систему образования», — уточнил вице-мэр.

Известно, что детсад будет располагаться на четырех этажах. Здание появится в составе жилого комплекса «Бусиновский парк».

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский поделился подробностями наполнения детского сада. Так, например, он заявил, что в нем дети с ОВЗ смогут с комфортом проводить время.

«В детском саду разместят шесть групповых ячеек, в каждой обустроят игровые, спальни, буфет и раздевалки. Также предусмотрят спортивный и музыкальный залы, кабинеты для занятий, в том числе коррекционно-развивающих. В помещениях и на территории вокруг здания создадут все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: здесь появятся входы на уровне земли, контрастная маркировка стеклянных дверей и ступеней, тактильная разметка пешеходных дорожек», — прокомментировал министр.

На территории детского сада будут установлены теневые навесы, обустроят площадки и зоны для активного досуга. Вокруг здания будут находиться проезды, тротуары и места для хранения колясок, велосипедов и санок.

Объект возводится на участке площадью 0,4 га с октября прошлого года. За это время в соответствии с утвержденной программой проверок инспекторами было проведено 5 контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которых была дана оценка качеству работ и примененных материалов, объяснили в Мосгосстройнадзоре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о развитии социнфраструктуры в САО.