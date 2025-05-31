Ефимов: в Западном Дегунине около 700 горожан осматривают жилье по реновации

Жителям столицы, которые проживают в четырех ветхих домах Западного Дегунина, столица предлагает комфортные квартиры по программе реновации в новом ЖК на Коровинском шоссе, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка расположена рядом с расселяемыми домами. Вблизи останутся привычные школы и детсады, аптеки и поликлиника, магазины и автобусные остановки, станция метро «Яхромская» и станция Грачевская МЦД-3.

«В мае к осмотру жилья в доме 29 на Коровинском шоссе поэтапно приступили около 700 горожан, проживающих в районе Западное Дегунино. В новостройку смогут переехать москвичи из трех старых пятиэтажек на этом же шоссе и еще из одного здания на Ангарской улице. Это уже пятый жилой комплекс, переданный под заселение по программе реновации в Западном Дегунине. Правообладателями комфортных квартир в районе стали около 2,7 тыс. горожан», — уточнил вице-мэр.

Известно, что горожанам, которые переселяются из старых домов, предлагаются комфортные квартиры с улучшенной отделкой по стандартам реновации.

«Первыми 12 мая приступили к осмотру жилья в новостройке на Коровинском шоссе более 150 москвичей из д. 23, к. 4 на ул. Ангарской. Спустя неделю к ним присоединились более 180 человек из дома 29Б на Коровинском ш. Позже осматривать квартиры в жилом комплексе начали еще около 400 участников программы реновации из соседних пятиэтажек — домов 31 и 33. По всем вопросам, связанным с оформлением документов и переездом, на первом этаже жилого комплекса будущих новоселов консультируют специалисты Центра информирования по переселению», — поделилась министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о новостройке.

«ЖК на Коровинском ш. состоит из двух корпусов. В нем 340 квартир общей площадью более 19 тыс. кв. м. Часть из них — восемь — оборудовали для проживания маломобильных жильцов: там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. Первые этажи сделали нежилыми — в будущем в них откроются аптека, магазин, досуговый центр, частная медицинская клиника или другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. На сегодня в районе Западное Дегунино в новостройках, переданных под заселение по программе реновации, в 13 нежилых помещениях уже функционируют такие объекты инфраструктуры», — добавил он.

Возле ЖК высадили деревья, разбили газоны, оборудовали детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.