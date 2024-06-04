Ефимов: в Восточном Дегунине реорганизуют три земельных участка по программе КРТ

На севере столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) на торги выставлено право на реорганизацию трех участков, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данные участки расположены по адресам: ул. Дубнинская, вл. 4 и 50, Дубнинский проезд, вл. 2, ст. 1. Они обладают высокой транспортной доступностью. На данный момент на территории находятся устаревшие объекты.

Направить заявку на участие можно до 9 июля, а проведение аукциона запланировано 17 июля. Известно, что в торгах могут принять участие все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие предъявляемым требованиям для участников аукциона.

«В столице стартовала заявочная кампания на право редевелопмента трех участков в Восточном Дегунине, которые входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в реорганизацию площадки составят более 11 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается примерно в 104,5 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта на севере столицы появится 230 рабочих мест», — прокомментировал Владимир Ефимов.

Отмечается, что стартовая цена права на комплексное развитие площадок составляет 351,39 млн рублей.

«На участках общей площадью 4,2 га планируется построить свыше 42 тыс. кв. м. различной недвижимости. Так, здесь появятся жилые дома площадью 32 тыс. кв. м. и две коммунально-складские базы общей площадью почти 11 тыс. кв. м. Также по проекту обустроят улично-дорожную сеть и благоустроят территорию», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столицы на разных стадиях реализации находятся 236 различные проектов.