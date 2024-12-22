Ефимов: в ЦАО реорганизуют два участка по программе КРТ

В ЦАО пройдет реорганизация двух участков, которые включены в один проект комплексного развития территории (КРТ), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данный проект решения был опубликован на сайте правительства Москвы.

Известно, что эти участки расположены в центре столицы недалеко от станции метро «Улица 1905 года».

«В районе Пресненский создадут новое благоустроенное пространство с жильем и общественно-деловыми объектами. Оно появится по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11, в рамках реализации проекта комплексного развития территории. Инвестиции в реорганизацию площадки составят 35,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 347,5 миллиона рублей. В результате город получит более 800 рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробнее о появлении недвижимости на участках.

«На Большой Декабрьской улице запланировано строительство 75,2 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Так, здесь появятся жилые дома общей площадью почти 55 тысяч квадратных метров, а также объекты общественно-делового и коммунального назначения совокупной площадью 20,3 тысячи квадратных метров. В число общественно-деловой недвижимости войдут здания для районного отдела полиции и подстанции скорой помощи, а также магазины, кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса», — пояснил он.

По программе КРТ в столице сегодня создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

Работа проходит по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.