Ефимов: в Троицке и Внукове построят два культурно-досуговых центра

В Троицке и районе Внуково появятся новые многофункциональные центры для культуры и досуга. Их строительство будет курировать Департамент гражданского строительства в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы, которая действует до 2028 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории Троицкого и Новомосковского административных округов за счет средств городского бюджета создаются современные пространства для работы творческих студий, кружков по интересам и проведения различных мероприятий. Такие объекты становятся местами притяжения жителей разных возрастов и центрами культурной жизни районов. В рамках Адресной инвестиционной программы Москвы в ТиНАО планируется построить два многофункциональных культурно-досуговых центра общей площадью более 16,6 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что один из них появится в Троицке, второй — в районе Внуково.

В Троицке возведут многофункциональный культурно-досуговый центр площадью 9,5 тыс. кв. м. В нем создадут комфортные зоны для занятий и проведения культурных мероприятий. Прилегающую территорию комплексно благоустроят.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Алексея Александрова, в районе Внуково запланировано строительство современного многофункционального культурно-досугового центра общей площадью более 7,1 тыс. кв. м. Его сердцем станет просторный зрительный зал на 431 место.

«Для более камерных мероприятий предусмотрен зал на 100 мест. Артисты смогут комфортно готовиться к выступлениям в современных гримерных. В трехэтажном здании с подземным уровнем будут оборудованы административные помещения, кружковая зона, библиотека, гардероб, медицинский кабинет и студия звукозаписи. Здесь также появятся хореографические, художественные и музыкальные классы, пространства для теоретических групповых занятий», — пояснил Александров.

Здание центра во Внукове будет выполнено в стиле конструктивизма. Фасадную композицию образуют три прямоугольных объема, гармонично соединенных между собой. В отделке применят современные качественные материалы. Для наружных стен, ниш, простенков, откосов проемов и парапетов будет использована комбинированная отделка из навесных вентилируемых фасадов с клинкерной плиткой, закрепленной на планке из нержавеющей стали. Витражные конструкции фасада выполнят из алюминиевых сплавов.

Строительству объектов культуры в столице уделяется особое внимание для формирования современной городской среды, способствующей раскрытию творческого потенциала жителей. Новые культурные учреждения не только обогащают архитектурный облик Москвы, но и становятся центрами общественной жизни, где проводятся выставки, концерты и театральные постановки.

Возведение в столице соцобъектов соответствует инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».