Ефимов: в ТиНАО возведут новый образовательный комплекс

Новый образовательный комплекс возведут в Троицке в микрорайоне Десна района Новые Ватутинки. На данный момент на объекте подходит к концу монтаж монолитной части и гидроизоляция стен, а также обратная засыпка котлована, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Его возводят по адресу: район Троицк, квартал 4. Строительство планируется завершить в следующем году.

«В его составе появятся школа, рассчитанная на 1350 мест, а также детсад для 350 детей. После окончания строительства объект будет передан городу. Так, в составе школы будут лабораторно-исследовательские комплексы, зал для проведения мероприятий и IT-полигон. В проекте также предусмотрен амфитеатр. Детсад, школа и спортивно-оздоровительный кластер будут располагаться в разных частях комплекса», — уточнил вице-мэр.

В здании будут находиться современные и специализированные кабинеты и студии, залы с возможностью зонирования, а также кабинет для индивидуальных занятий с педагогом-психологом.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин поделился подробностями о том, чем конкретно отличается проект данного образовательного комплекса.

«Проект образовательного комплекса отличается дизайнерскими и инженерными решениями: в универсальных и специализированных учебных кабинетах большая поверхность стен будет выполнена из магнитно-маркерного покрытия, на котором можно рисовать, а в спортивном зале предусмотрены панорамные окна. Медиатеку оснастят лестницей-амфитеатром, где ученикам будет комфортно проводить время в перерывах между занятиями. На прилегающей территории специалисты организуют физкультурно-спортивную зону с площадками для гимнастики, подвижных игр и мини-футбола с трибунами. Выделят места для тенниса, баскетбола, волейбола, оборудуют беговые дорожки и дошкольный блок с детскими игровыми зонами», — объяснил он.

Помимо этого, перед входом в школу будет обустроена парадная площадь, которая будет предназначаться для мероприятий, а на ее территории появится теплое помещение, где родители могут комфортно ждать своих детей в любую погоду.

Мосгосстройнадзор регулярно занимается оценкой качества проделанных работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в текущем году в планах завершить возведение и реконструкцию почти 30 образовательных учреждений, которые расположены в ТиНАО.