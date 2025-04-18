Ефимов: в ТиНАО в феврале зарегистрировали свыше 2,6 тыс ДДУ

В феврале 2025 года Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) стали лидерами по количеству зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на жилую и коммерческую недвижимость. Данные предоставлены управлением Росреестра по Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«Троицкий и Новомосковский административные округа сохранили лидирующую позицию по заключению сделок на первичном рынке недвижимости. В ТиНАО в феврале оформили свыше 2,6 тыс. сделок, что составляет 23,3% от заключенных в столице договоров. Также в первой тройке оказались ЮАО и ЗАО, на которые пришлись 14,3% и 14,2% сделок соответственно», — отметил Ефимов.

За первые 2 месяца 2025 года в столице зафиксировано свыше 20 тыс. ДДУ, из которых четверть (более 5,2 тыс.) пришлась на ТиНАО. На втором и третьем местах расположились ЗАО и ЮАО с показателями около 3 тыс. (14,7%) и более 2,7 тыс. (13%) договоров соответственно.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, почти 74% всех ДДУ за январь–февраль заключены в 5 ведущих округах.

«На административные округа, занявшие с 6 по 11 строчки рейтинга — около 26% сделок, что менее чем на 1% превышает показатель ТиНАО», — пояснил Майданов.

Контроль за соблюдением прав дольщиков в столице осуществляет Мосгосстройнадзор. Специалисты ведомства дистанционно анализируют все проекты, финансируемые за счет средств участников долевого строительства.

Ежеквартально они делятся на 3 категории риска в зависимости от соблюдения застройщиками сроков строительства, финансовой дисциплины, порядка оформления документации и предоставления отчетности.

Кроме того, с начала года в ТиНАО введено в эксплуатацию более 133 тыс. кв. м нежилых помещений.

Как подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, с 2012 года в округах достигнут значительный прогресс в строительстве социальных объектов: школ, детских садов и поликлиник. Проекты включают просторные учебные помещения с современным оснащением — удобными партами, планшетами и интерактивными досками, а также зоны для отдыха и творчества.

Жилой фонд ТиНАО представлен разнообразными форматами: от малоэтажных домов и ИЖС до высотных комплексов. На первых этажах жилых зданий размещаются объекты торговли и услуг: магазины, аптеки, фитнес-клубы, детские секции, мебельные салоны, кафе и рестораны. Это создало десятки тысяч рабочих мест в шаговой доступности для жителей округов.