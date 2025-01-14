Ефимов: в ТиНАО появится жилой кластер для 15 тыс человек

В Троицком административном округе инвестором будет создано различное жилье площадью 825 тыс. кв. м, школы и детские сады для около 3,3 тыс. детей, поликлиника и другие объекты, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инвестор, который займется реализацией данного проекта, был определен по результатам торгов. Участки под застройку находятся в ТиНАО в 36 км от МКАД, между населенными пунктами Щапово, Песье и Овечкино.

«Сегодня ТиНАО — крупнейший градостроительный проект страны. Город активно развивает Троицкий и Новомосковский административные округа с 2012 года, в том числе с привлечением частных средств. Так, один из инвесторов займется созданием современного жилого кластера на площади 736 гектаров. Планируется возвести 825 тысяч квадратных метров жилья для 15 тысяч человек и обеспечить его необходимой гражданам коммерческой и социальной инфраструктурой — например, поликлиникой, а также школами и детскими садами для двух тысяч учащихся и 1,3 тысячи воспитанников», — прокомментировал вице-мэр.

Инвестор планирует приступить к работам в 2026–2027 годах и реализовать проект в четыре очереди.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал более подробную информацию о том, что будет предусмотрено данным проектом.

«Проект предусматривает возведение разноформатного жилья — коттеджей, таунхаусов и многоквартирных домов. В частности, планируется строительство более семи тысяч индивидуальных коттеджей, многоквартирных домов почти на 1,9 тысячи квартир, таунхаусов и объектов коммерческой инфраструктуры общей площадью более 41 тысячи квадратных метров», — уточнил он.

Также по словам гендиректора «Самолет Дом» Никиты Шувалова, партнерство инвесторов и города позволяет применять лучшие градостроительные практики.

«Ожидаем, что центральным ядром аудитории проекта станут семьи, которые по достоинству оценят уникальное сочетание преимуществ загородной жизни с городским комфортом. Семейная концепция отражена в инфраструктуре, благоустройстве и в квартирографии проекта — так, средняя площадь квартир в малоэтажных домах более чем на 20% превышает площадь в городских кварталах», — резюмировал Шувалов.