Ефимов: в Теплом Стане по программе КРТ возведут районный центр

В районе Теплый Стан Юго-Западного административного округа по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить современный районный центр. Соответствующий проект решения размещен на портале mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На Профсоюзной улице в 3-м микрорайоне Теплого Стана предстоит реорганизовать участок площадью 0,95 га. Сейчас там находятся морально устаревшие постройки, не отвечающие запросам жителей. Благодаря проекту КРТ пространство качественно преобразится: здесь возведут современный районный центр, где люди смогут пользоваться необходимыми услугами и сервисами», — отметил Ефимов.

Он добавил, что суммарная площадь здания будет составлять 33,19 тыс. кв. м.

Площадка под застройку находится по адресу: улица Профсоюзная, вл. 152. Эта территория в 3-м микрорайоне Теплого Стана окружена жилыми домами и расположена в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии.

Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, районный центр возведут в центре жилого микрорайона со сложившейся общественно-деловой застройкой. В новом просторном здании разместятся магазины, отделения банков, центры досуга и спорта, кафе и другие объекты повседневного спроса горожан.

Проведут комплексное благоустройство: проложат пешеходные дорожки, отведут места для стоянки автомобилей, установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники, а также модернизируют уличное освещение. Реализация проекта займет шесть лет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил два проекта КРТ в районах Нагорный и Перово.

Программа комплексного развития территорий подразумевает превращение бывших промышленных зон, а также неэффективно используемых или пустующих участков в современные и востребованные городские пространства, которые гармонично вписываются в окружающую застройку. На сегодняшний день в столице на разных этапах разработки и осуществления находится почти 400 проектов КРТ, охватывающих территорию примерно в 4,5 тыс. га. Реализация программы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.