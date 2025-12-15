Ефимов: в СЗАО с начала года построили семь образовательных объектов

В течение первых месяцев 2025 года в Северо-Западном административном округе было введено в эксплуатацию семь новых зданий для образовательных учреждений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года на северо-западе столицы возвели семь образовательных объектов. В общей сложности они рассчитаны почти на 2,9 тыс. мест. Три здания возвели в районе Хорошево-Мневники. Это школа и два детских сада совокупной площадью почти 25 тыс. кв. м. Их смогут посещать свыше 1,3 тыс. детей. Большое внимание застройщики уделили прилегающей территории, которую комплексно благоустроили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что особое внимание уделили благоустройству прилегающей территории: выполнены посадки деревьев и кустарников, разбиты газоны и цветники.

Во всех учебных корпусах созданы условия для удобства маломобильных групп населения. При строительстве и отделке применялись надежные и качественные материалы, соответствующие актуальным стандартам безопасности.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, крупнейшим объектом, возведенным в этом году в Хорошево-Мневниках, стала школа на 775 мест площадью 14,9 тыс. кв. м.

«Внутри оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, просторные рекреации для отдыха и самостоятельных занятий учащихся. Для проведения мероприятий обустроили многофункциональное пространство в центральной части здания. Для уроков физкультуры там оборудовали два спортивных зала, а на прилегающей территории — школьный стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, универсальной площадкой для игры в баскетбол и волейбол», — рассказал Овчинский.

Три образовательных учреждения в Хорошево-Мневниках были построены в ходе развития новых жилых кварталов на Шелепихинской набережной и улице Нижние Мневники.

Все строительные работы на социальных объектах северо-запада столицы велись под надзором Мосгосстройнадзора.

За время строительства было проведено в общей сложности около 60 контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговых проверок Комитет оформил заключения о соответствии объектов утвержденным проектам, после чего выдал застройщикам разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о строительстве детского сада и медицинского центра в районе Соколиная Гора.

Создание соцобъектов в Москве соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».