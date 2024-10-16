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Ефимов: в СВАО по договорам участия строят 3 объекта образования

На северо-востоке столицы возводят 3 образовательных объекта. Девелоперы работают по подписанным с городом договорам участия в развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на застраиваемой территории, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строящиеся по договорам участия объекты образования передадут в образовательную систему города по окончании работ. Благодаря данному формату сотрудничества удается расширять образовательную инфраструктуру, привлекая частные инвестиции.

«Благодаря договорам участия с инвесторами на северо-востоке столицы появится 1475 школьных и 200 дошкольных мест. Так, в Марьиной Роще идет строительство образовательного объекта на 650 мест. В Останкинском районе возводится детский сад на 200 мест, а также школа, рассчитанная на 825 учеников. Это позволит снизить нагрузку на существующие учреждения и обеспечить комфортные условия для жителей этих районов», — рассказал Ефимов.

По его словам, строительство новых объектов планируют завершить в 2025 году.

Чтобы дети быстро добирались до школы, все объекты строятся в шаговой доступности от домов. Новые учреждения будут важной частью социнфраструктуры районов с активно развивающейся жилой застройкой, включая новостройки по программе реновации.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, современные детсады и школы возводят с акцентом на многофункциональность.

«Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов, в них предусмотрены спортивные залы и пространства для творческого развития детей. Например, в школе в Останкине оборудуют инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, мастерскую акварельной живописи и рисунка», — сказал Овчинский.

Он добавил, что также создадут условия для обучения детей с ОВЗ.

Здания проектируют по стандарту «Московская школа», предусматривающему единые требования к наружной, внутренней отделке и зонированию столичных школ.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказывал о развитии социнфраструктуры на северо-востоке Москвы.