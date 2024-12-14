Ефимов: в столице третью гостиницу перевели на льготную ставку аренды

На востоке столицы открыта новая гостиница. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект был отреставрирован инвестором по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Ранее он арендовал данное здание у города. Гостиница расположена по адресу: ул. Электрозаводская, д. 37, стр. 3.

«Гостиница категории „три звезды“ работает в доме купца Бавыкина на Электрозаводской улице. Предприниматель провел необходимые реставрационные работы, чтобы сохранить облик здания площадью 423 кв. м. Также были выполнены требования по номерному фонду и классификации, предусмотренные условиями программы „1 рубль за квадратный метр в год“», — заявил вице-мэр Ефимов.

Он отметил, что это позволило инвестору перейти на льготную ставку, и благодаря этому он сможет экономить порядка 6,8 млн рублей каждый год.

Реставрация, во время которой зданию вернули первоначальный вид, продолжалась год. Дом купца Бавыкина был построен в 1895 году.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробной информацией о заключении договора аренды с городом. Он уточнил, что в 2023 году после проведения аукциона с инвестором город заключил договор аренды на право размещать отель в рамках программы льготной аренды.

«В сентябре этого года гостиница на 18 номеров, расположенная в районе Преображенское рядом с рекой Яузой, открылась для посетителей. Вблизи находятся несколько университетов и достопримечательностей, поэтому объект будет востребован среди студентов и гостей столицы», — объяснил министр.

Уточняется, что максимальная мощность загрузки отеля превышает 1 тыс. человек в месяц.

По словам гендиректора ООО «Отель» Сергея Мелекесцева, данный объект является визитной карточкой Преображенского района.

«В интерьере гостиницы мы использовали старые архивные фотографии Электрозаводской улицы, чтобы посетители могли окунуться в историю района. Гостиница выполнена в концепции домашнего отеля, сочетающего в себе комфорт и уют», — поделился он.

Также он уточнил, что льготна программа позволила открыть объект в знаковом здании и дать ему вторую жизнь.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» для гостиничного бизнеса действует в столице с 2022 года.

«Инвестиционная привлекательность гостиничной инфраструктуры напрямую связана с развитием туристической отрасли Москвы. Здесь цифры говорят сами за себя — только за прошлый год столицу посетили 24,5 млн путешественников», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Он заключил, что кроме данных цифр, инвесторы интересуются взаимодействием с госорганами, в особенности при получении мер поддержки.

Подробности об актуальных предложениях от города можно узнать на Инвестпортале Москвы.