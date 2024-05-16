Ефимов: в столице инвестор реорганизует территорию бывшей промзоны Тушино

Инвестор возведет в столичном районе Южное Тушино современный городской квартал в рамках программы комплексного развития территорий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что по завершении открытого аукциона город заключил договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны Тушино. Победителем торгов стало ООО «Адмаер», которое входит в «Левел Групп».

«Инвестор реорганизует 46,3 га земли в районе Южное Тушино и возведет там 1,1 млн кв. м недвижимости. Инвестиции в редевелопмент площадки превысят 200 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит 6,4 млрд рублей» Владимир Ефимов заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства

В рамках реализации проекта в городе создадут около 15 тыс. рабочих мест. Территория реорганизации расположена в между улицами Свободы, Лодочной, Новопоселковой и Фабрициуса.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что договор с инвестором подписали на 14 лет, за которые нужно построить современный городской квартал. В нем обустроят 550 тыс. кв. м жилья, в том числе 175,5 тыс. кв. м для реализации программы реновации и других нужд столицы.

«Также (появится — ред.) около 550 тыс. кв. м производственной и общественно-деловой застройки, включая школы и детские сады, которые будут посещать свыше 1,7 тыс. учеников и воспитанников» Максим Гаман министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества

На участке будут возведены медцентр и физкультурно-оздоровительный комплекс.