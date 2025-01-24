Ефимов: в столичном районе Некрасовка построят новое экологичное производство

Вблизи промпарка «Руднево» в столичном районе Некрасовка реализуют масштабный инвестпроект (МаИП) — возводят экологичное производство товаров бытового назначения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Некрасовке появится современное предприятие, на котором планируют производить бытовые изделия. Для его строительства предоставили земельный участок по льготной ставке — 1 рубль в год. Площадь будущего комплекса составит 47 тыс. кв. м», — подчеркнул Ефимов.

Он добавил, что на данный проект компания планирует направить 3,5 млрд рублей. В результате город получит 700 новых рабочих мест. Предприятие будет производить продукцию для ухода за животными, сада и дома.

Для строительства завода город передал инвестору земельный участок в аренду по льготной ставке 1 рубль в год. В соответствии с распоряжением Сергея Собянина такой мерой поддержки могут воспользоваться инвесторы, которые готовы построить новое или модернизировать действующее предприятие на территории столицы.

Планируется, что предприятие будет выпускать 15 млн единиц продукции ежегодно.

Одной из мер поддержки московского бизнеса, которые принял в 2022 году мэр города, является предоставление в аренду участков по ставке 1 рубль в год под развитие производств в Москве.

Министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что реализация МаИП позволяет создавать в отдаленных от центра городских районах дополнительные рабочие места.

«Выделенный для строительства экологичного производства участок площадью 5 га находится за внешними границами Московской кольцевой автодороги, на улице Маршала Еременко», — рассказал Гаман.

Он добавил, что при этом участок отличается транспортной доступностью и обладает удобными выездами на МКАД и МСД. Договор на аренду участка в Некрасовке с инвестором заключили на 5 лет. За это время реализация проекта должна завершиться.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что с 2022 года в городе предпринимателям предоставили порядка 700 га земли без торгов для реализации масштабных инвестпроектов.

МаИП является особым статусом, который могут получить, к примеру, спортивные, транспортные, социальные учреждения, инновационные центры и производственные комплексы.