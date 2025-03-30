Ефимов: в Щукино построят образовательный комплекс на 275 мест

В рамках многофункционального жилого комплекса в районе Щукино на северо-западе Москвы появится новый учебный центр, рассчитанный на 275 мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

«Общая площадь учебного комплекса переменной этажности составит более 5,8 тыс. кв. м. Согласно проекту, здесь разместятся дошкольное отделение на 75 мест и начальная школа на 200 мест. Детский сад займет восточную сторону первого этажа здания, а школа — западную сторону первого этажа, а также второй, третий и четвертый этажи», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что сдача объекта запланирована на 2026 год, после чего он будет передан городской системе образования.

Комплекс будет адаптирован для детей с ОВЗ.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, застройщик реализует проект по адресу: улица Маршала Бирюзова, вл. 1.

«В дошкольной организации оборудуют групповые ячейки, многофункциональный зал. В начальной школе обустроят учебные кабинеты, гардеробную, многофункциональное многосветное пространство, обеденный и спортивный залы, медиатеку», — рассказал Овчинский.

Мосгосстройнадзор будет контролировать ход строительства.

Как пояснили в ведомстве, в сентябре 2024 года было выдано разрешение на возведение трех жилых корпусов (915 квартир) и учебного комплекса.

Общая площадь застройки составит почти 94 тыс. кв. м. Работы на площадке ведутся с ноября прошлого года. В соответствии с утвержденной программой проверок инспекторы комитета проведут контрольно-надзорные мероприятия на всех этапах реализации проекта.

Застройщиком выступает компания DAR.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что на северо-западе города строят 15 образовательных учреждений.

Строительство соцобъектов в Москве соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».