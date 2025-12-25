Ефимов: в Щербинке построят новое административное здание

В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) внесены корректировки, необходимые для размещения административного здания. Его строительство предусмотрено столичной Адресной инвестиционной программой (АИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город продолжает планомерное развитие территорий Троицкого и Новомосковского административных округов. Здесь постоянно появляются новые социальные и деловые объекты, прокладываются дороги, открываются станции метро. Так, для повышения доступности различных государственных услуг в Щербинке планируется возвести административное здание, в котором разместятся управа, прокуратура, кабинеты мировых судей, следственный комитет, центр госуслуг «Мои Документы», семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия», – отметил Ефимов.

Он уточнил, что для этого сформирован участок площадью более 2 га предельная площадь строения превысит 12 тыс. кв. м.

Правила землепользования и застройки представляют собой свод норм и требований, регламентирующих использование земельных участков и осуществление строительства на них. Эти документы устанавливают разрешенные виды деятельности в конкретных зонах, а также условия, которые необходимо соблюдать при проектировании и возведении объектов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, Новомосковский административный округ демонстрирует активное развитие, и появление такого объекта повысит качество жизни в районе Щербинка.

«Подъехать к зданию можно будет с Остафьевского шоссе. Недалеко расположены станции Щербинка и Остафьево второго Московского центрального диаметра, а также выезды на Варшавское и Симферопольское шоссе», – пояснил Овчинский.