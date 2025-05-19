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Ефимов: в районе Нагатино-Садовники строят школу и два детсада

В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы ведется строительство трех образовательных объектов — школы и двух детских садов. Работы финансируются из внебюджетных источников, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Нагатино-Садовники инвесторы строят современные здания для размещения школы и двух детских садов совокупной площадью более 27 тыс. кв. м. Они дадут столице дополнительно 675 школьных и 500 дошкольных мест. Общая площадь школьного здания составит 17,5 тыс. кв. м», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что по окончании строительства объект будет передан в систему образования Москвы.

Учебное заведение возводят по адресу: 2-й Нагатинский проезд, владение 2/3. Его проектом предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, четырехэтажная школа будет включать гимнастический зал, медиатеку, трансформируемый спортивный зал, специализированные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы.

«Также на территории нового жилого комплекса строится детский сад с бассейном общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров. Здесь разместят групповые ячейки, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла», — сказал Овчинский.

Мосгосстройнадзор контролирует ход строительства на всех этапах.

Инспекторы провели уже 16 выездных проверок. Для контроля качества конструкций и материалов привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин ранее рассказывал, что до 2032 года в столице планируется обновить около 700 школьных зданий.

Строительство новых соцобъектов соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».