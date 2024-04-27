Ефимов: в Перове построили 9 домов по реновации

В столичном районе Перово на востоке города готовят к заселению девятый дом по реновации. Двухсекционная монолитная новостройка переменной этажности с подземной парковкой располагается по адресу: улица Металлургов, дом 56/2, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новый дом по программе реновации построен в Перове на востоке столицы. В новостройке 158 просторных квартир с уже готовой улучшенной отделкой и подземный паркинг на 70 машино-мест. Планируется, что в течение полугода в нее начнут переселять около 300 жителей района», – сказал Ефимов.

Дом находится рядом со станцией метрополитена «Новогиреево» в районе с развитой социнфраструктурой — неподалеку располагаются образовательные и медицинские учреждения, а также Терлецкий парк с местами для отдыха и прудами.

По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, всего в Перове новоселов по реновации встречает уже 7 новостроек. Ведется работа по подготовке к заселению еще 2. Переселяться начали жильцы 16 домов района.

«Программа реновации началась в Перове в ноябре 2020 года. За это время правообладателями современных квартир в новых домах стали около 2,2 тыс. человек, еще свыше 200 москвичей сейчас продолжают осматривать предложенные варианты нового жилья и оформлять документы», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Сейчас в районе ведут активное возведение новых ЖК. Из них 2 строят на месте сноса расселенных домов.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн жителей столицы и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в Москве передали для заселения 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал вдвое увеличить темпы реализации программы реновации.

Москва является одним из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних 5 лет в Москве по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода жилья в эксплуатацию удвоился – с 3 до 5-7 млн кв. м ежегодно.