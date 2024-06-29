Ефимов: в Отрадном по программе КРТ появится современный городской квартал

На северо-востоке Москвы часть бывшей промышленной зоны №50 «Алтуфьевское шоссе» будет реорганизовано по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения опубликовали на официальном портале правительсnва Москвы . Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Семь участков общей площадью более 14,3 га входят в один проект комплексного развития части бывшей промзоны № 50 «Алтуфьевское шоссе». Инвестиции в редевелопмент площадок оцениваются в 55 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,5 млрд рублей. По итогам реализации проекта в районе Отрадное будет создан современный квартал, где смогут найти работу более 3,5 тыс. горожан», – сказал Ефимов.

Площадки отличаются хорошей транспортной доступностью — к ним можно попасть по улице Римского-Корсакова и Алтуфьевскому шоссе. Рядом находится станция метрополитена «Бибирево». На данный момент участки занимают объект незавершенного строительства, офисно-складские здания и прочие устаревшие объекты.

«По проекту на части бывшей промзоны № 50 «Алтуфьевское шоссе» предусмотрено возведение жилья площадью более 146 тыс. кв. м и нежилых объектов, площадь которых превысит 150 тыс. кв. м. Так, здесь появится образовательный комплекс, состоящий из школы для 550 учащихся и детского сада для 275 воспитанников, досуговый центр, а также здания, в которых разместят судебные участки», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что на площадках собираются возвести рестораны, кафе, культурно-досуговые учреждения, офисы, магазины, промышленные и спортивные объекты. Таким образом на территориях будет все необходимое для работы и комфортного проживания. Территория будет благоустроена и снабжена улично-дорожной сетью.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных стадиях находится 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью больше 3,1 тыс. га. Проекты прорабатывают по поручению мэра столицы Сергея Собянина.