Ефимов: в округах столицы возвели 36 ЖК на месте расселенных домов по реновации

В рамках программы реновации в девяти округах Москвы на месте расселенного старого жилого фонда было построено 36 новых домов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что строительство ведется не только на новых площадках, но и на территориях, где ранее были расселены старые дома.

«Ярким примером реализации программы реновации является строительство нового жилья на месте ранее расселенных домов. На сегодня в столице завершено возведение 36 таких жилых комплексов в девяти округах. Семь домов на месте старых зданий построили в Северном административном округе, шесть — в Западном, по пять — в Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах», — уточнил вице-мэр.

Он добавил, что на данный момент строят еще порядка 100 домов.

На сегодняшний день отмечается, что по реновации в городе планируется расселить свыше 5 тыс. домов. В новые квартиры переедут почти 1 млн жителей столицы.

Первые этажи ЖК — нежилые. Они рассчитаны для появления на них социальных и коммерческих объектов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, возведенные на месте старого жилфонда новостройки рассчитаны на 8,5 тыс. квартир.

«Они расположены в 26 районах столицы, из них по три — в Северном Измайлове, Филях-Давыдкове и Можайском районе. Там в общей сложности оборудовано более 2,2 тыс. квартир», — подчеркнул Овчинский.

Контроль за строительством домов по программе реновации на всех этапах осуществляет Мосгосстройнадзор. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который начал переселение в рамках этой программы.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. С тех пор в столице построено 378 новых жилых комплексов. Строительство ведется как на новых площадках, так и на местах расселенных домов. После сноса старых зданий на их месте появляются современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой и благоустроенными территориями.