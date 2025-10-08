Ефимов: в Новой Москве построят жилье и различные объекты по проекту КРТ

В Новомосковском административном округе столицы пройдет реорганизация четырех участков по программе комплексного развития территорий (КРТ), сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данный проект размещен на портале mos.ru.

«В районе Коммунарка Новомосковского административного округа по проекту КРТ реорганизуют четыре участка площадью 83,5 га. На них появится почти 1,2 млн кв. м недвижимости. Тут планируется строительство жилых домов, а также объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры. На всех участках проведут благоустройство, высадят деревья, кустарники, разобьют газоны. Во дворах появятся площадки для отдыха, занятий спортом и досуга детей. Инвестиции в развитие территории составят порядка 342,4 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 3,3 млрд рублей. Благодаря реализации проекта создадут около 5 тыс. рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Реорганизуемые участки находятся вблизи МКАД между Киевским и Калужским шоссе. Рядом расположены станции метро «Тютчевская» и «Корниловская».

«На участках, отведенных под комплексное развитие, построят новые жилые дома, в том числе для реализации программы реновации. Дополнят инфраструктуру два образовательных комплекса со школами и детскими садами на 1,7 тысячи мест каждый. Также тут появится поликлиника на 750 посещений в смену и многофункциональный комплекс с офисами и торговыми помещениями. В его составе появится ФОК с бассейном. На одном из участков возле станции метро „Корниловская“ предусмотрена перехватывающая парковка на 1,2 тыс. мест. Так, благодаря проекту КРТ москвичи получат не только современное жилье, но и качественную городскую среду», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Известно, что в рамках программы КРТ в бывших промзонах на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются городские пространства.

Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации числится 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тыс. га. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.