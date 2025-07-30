Ефимов: в Москве возвели 30 объектов образования за счет бюджета за два года

30 образовательных объектов, построенных за счет городского бюджета, появились в Москве в 2023–2024 годах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь построенных объектов — более 217 тыс. квадратных метров. Благодаря возведению зданий в городе появилось свыше 13,1 тыс. дополнительных мест.

«В 2023 году в различных округах Москвы возвели девять новых детских садов, один образовательный комплекс и шесть школ общей площадью более 104 тысяч квадратных метров. В результате появилось свыше 6,3 тысячи мест для учеников и воспитанников. Еще более 6,7 тысячи мест организовали в пяти детских садах, шести школах и трех образовательных комплексах, построенных в 2024 году. Их суммарная площадь составила 112,9 тысячи „квадратов“, — отметил Ефимов.

Возведение объектов велось с применением современных технологий и стандартов, подчеркнул он.

«Новые образовательные объекты появились в 21 районе Северного, Восточного, Южного, Юго-Восточного, Западного, Новомосковского и Троицкого административных округов столицы. Они не только создают дополнительные учебные места, но и отражают стремление города к обеспечению качественного образования. Проектировочные решения, используемые при строительстве школ и детских садов, делают их комфортными и безопасными, а также максимально адаптированными для реализации современных образовательных инициатив», — подчеркнул руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Две крупные школы появились в районах Некрасовка и Молжаниновский соответственно. Они рассчитаны на 1150 и 1100 учеников соответственно. Трехэтажное здание на улице Маресьева, дом 12А, вошло в образовательный комплекс школы № 1366. Там два блока, каждый из которых оборудован просторными универсальными и специализированными учебными кабинетами с современным оснащением. В одном расположены учебные кабинеты начальной школы, а в другом — средней.

В здании также имеются два зала для проведения мероприятий и два спортивных зала. Во дворе оборудовали баскетбольную и волейбольную площадки, футбольное поле.

В четырехэтажной школе, расположенной по адресу: 1-я Сестрорецкая улица, дом 6А, есть универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивные залы, зал для проведения мероприятий, а также рекреации, медицинский блок и пищеблок с обеденным залом. Рядом со зданием разместили спортивный комплекс. Там есть футбольное поле, беговые дорожки и игровые площадки.

В 2024 году в Троицке построили трехэтажную школу на 2,1 тыс. мест. В здании площадью более 30 тыс. «квадратов» есть учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, спортивные залы, бассейн и два зала для проведения мероприятий.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что возведение детского сада в Очаково-Матвеевском завершат в 2026 году.