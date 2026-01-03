Ефимов: в Москве в 2025 году выпустили почти на 20% больше градпланов участков

В 2025 году в Москве было оформлено более 11 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) как для городских нужд, так и по запросам организаций и граждан. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 2025 год в столице выпустили свыше 11 тыс. градостроительных планов земельных участков. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Лидером среди столичных округов по количеству выданных ГПЗУ вновь стал ТиНАО — там оформили почти 4,5 тыс. документов. Например, в прошлом году выпустили градостроительный план земельного участка для возведения школы в Южном административном округе по адресу: Деловая улица, земельный участок 18/3», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что на этой территории возведут здание образовательной организации для 1 тыс. учеников и 250 воспитанников.

Градостроительный план земельного участка является ключевым документом при строительстве объектов. В нем указывается, что разрешено возводить на конкретной территории, а также предельные параметры будущих строений.

«Чуть менее масштабный объем градостроительных планов подготовили в 2025 году и для других округов: в ЗАО выпустили более 500 документов, в ЦАО — 482, в САО — 450. Среди районов Москвы наибольшее количество ГПЗУ — 503 — оформили для Краснопахорского, 455 — для Коммунарки и 409 — для Филимонковского», — сказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что это говорит о продолжающемся активном развитии ТиНАО.

Получить ГПЗУ можно через официальный портал правительства Москвы. Услуга предоставляется бесплатно в срок до 14 рабочих дней после регистрации заявления.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за десять лет mos.ru превратился в центральный элемент цифровой экосистемы города.