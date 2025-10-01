Ефимов: в Москве упростили требования к размещению информационных конструкций

В столице упрощают процедуру размещения вывесок на объектах капитального строительства, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Размещение информационных конструкций в столице регулируется постановлением правительства Москвы № 902-ПП.

«Важным изменением является то, что мы предлагаем автору проекта — архитектору — возможность сразу определять внешний вид и местоположение информационной конструкции. Так, теперь при разработке свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства автор проекта может предусмотреть размещение названия объекта на фасаде здания», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Ранее, если вывеска отражалась в материалах АГР, то после возведения объекта все равно требовалось ее согласование с Москомархитектурой в соответствии с правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе.

«Объекты торгового и рекреационного назначения, кинотеатры, спортивные объекты, театры, АЗС, кафе обязаны отдельно согласовывать дизайн-проекты своих вывесок. Теперь, в случае если информационная конструкция утверждена в составе материалов АГР, не требуется повторное согласование с Москомархитектурой. Это существенно упростит процедуру для ее получателей и оптимизирует процесс для органов исполнительной власти», — резюмировала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.