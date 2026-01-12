Ефимов: в Москве построят более 100 соцобъектов по масштабным инвестпроектам

На текущий момент в Москве на различных этапах выполнения находятся 111 крупных инвестиционных проектов (МаИП), связанных с созданием социальной инфраструктуры. Под новые строительные объекты город предоставил девелоперам и застройщикам земельные участки, совокупная площадь которых составляет свыше 200 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2016 года в Москве реализуются масштабные инвестиционные проекты, представляющие собой уникальную модель сотрудничества города с бизнесом и застройщиками. Сейчас в столице реализуются 111 масштабных инвестиционных проектов по развитию социальной инфраструктуры. Для строительства образовательных организаций, спортивных и культурных объектов, а также учреждений здравоохранения город выделил около 200 га земли», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что суммарная площадь объектов капитального строительства будет превышать 1,1 млн кв. м.

Масштабные инвестиционные проекты занимают важное место в развитии столицы. Чтобы получить статус МаИП, инвесторы должны предложить уникальные проектные решения, нацеленные на совершенствование городской инфраструктуры и формирование дополнительных рабочих мест.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, задействование свободных земельных участков помогает поддерживать бизнес и привлекать его к развитию города. Новые объекты социальной сферы появятся почти во всех районах Москвы. Это отвечает концепции полицентричного и гармоничного развития столицы. Например, в 2024 году в Солнцеве город передал инвестору два участка — более 1,8 га для строительства школы и свыше 1,2 га для возведения детсада.

«Объекты смогут принять 825 школьников и 350 воспитанников. В 2025-м было заключено два договора на реализацию крупного проекта в районе Москворечье-Сабурово: девелоперу выделено 1,74 га в районе 1-го Котляковского переулка для строительства образовательного комплекса на три тысячи мест и 1,16 га для создания спортивного ядра по этому же адресу», — рассказала Соловьева.

Кроме того, в Западном округе продолжается строительство двух спортивных сооружений. В районе Ново-Переделкино для выполнения МаИП передан участок площадью 0,63 га. Компания обязалась построить рядом со спортивным кластером «Арктика» новые объекты общей площадью 3,4 тыс. кв. м. Также в районе Крылатское появится физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 3 тыс. кв. мв. Для этих целей город предоставил 2,7 га земли.

Помимо этого, в рамках МаИП в столице сооружаются культурные объекты. В Тверском районе ведется строительство здания Театра мюзикла. Для осуществления этого масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору в аренду участок площадью 0,17 га. В Троицке 1,2 га выделены для возведения многофункционального культурно-досугового центра.

С 2016 года инвесторы могут получить землю для реализации МаИП под строительство производственных комплексов, инновационных центров, зданий для социальных учреждений, а также транспортных, спортивных, образовательных и иных объектов.

Создание в Москве соцобъектов соответствует инициативам и целям найпроекта «Инфраструктура для жизни».