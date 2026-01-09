Ефимов: в Москве по проектам КРТ построят деловые и производственные объекты

В последние три месяца 2025 года столичные власти одобрили 43 проекта комплексного развития территорий (КРТ). Эта цифра почти втрое выше, чем за тот же квартал 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Темпы программы комплексного развития территорий ускоряются. Только в четвертом квартале 2025 года в столице приняли 43 проекта КРТ — это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Они предусматривают редевелопмент 457 га неэффективно используемых участков в 41 столичном районе. В совокупности там построят более 7 млн кв. м недвижимости, в том числе почти 3 млн кв. м общественно-деловой и производственной инфраструктуры», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что это приведет к качественному преобразованию проблемных зон и созданию более 50 тысяч новых рабочих мест для москвичей.

Утвержденные проекты охватят 41 район, которые входят в состав 10 административных округов: Южного, Северо-Западного, Восточного, Северного, Центрального, Западного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Северо-Восточного и Новомосковского.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, наибольшее число решений по КРТ в четвертом квартале 2025 года принято по Юго-Восточному административному округу. Восемь проектов, запланированных к реализации в Марьино, Люблино, Капотне, Текстильщиках, Рязанском и Южнопортовом районах, затронут 67,8 га.

«Здесь появится около 993 тыс. кв. м недвижимости. Около трети из них — почти 311 тыс. „квадратов“ — придется на жилье для реализации программы реновации. Больше всего таких новостроек возведут в рамках проекта КРТ в Южнопортовом районе: в Дубровском проезде построят свыше 109 тыс. кв. м многоквартирных домов. Еще около 100 тыс. „квадратов“ жилой недвижимости для программы реновации появится в 1-м, 2-м и 3-м кварталах Капотни. Оператором комплексного развития всех этих территорий выступит Московский фонд реновации», — рассказал Овчинский.

Программа КРТ направлена на создание современных и комфортных городских пространств на месте бывших промзон, неиспользуемых или пустующих участков, с последующим их гармоничным включением в городскую среду. На сегодня в Москве на различных этапах разработки и воплощения находится почти 400 подобных проектов. Работа ведется в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.