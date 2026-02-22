Ефимов: в Москве по Адресной инвестиционной программе построят 45 соцобъектов

В столице ежегодно реализуются десятки проектов по возведению социальных учреждений, финансируемых из городского бюджета. На данный момент специалисты занимаются проектированием 45 подобных объектов, возведение которых запланировано на ближайшие шесть лет, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице ведется проектирование 45 социальных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы. Для жителей построят современные медицинские комплексы, школы, детские сады, культурно-досуговые центры и другие здания. Их общая площадь превысит 1,2 млн кв. м. Новые учреждения появятся в районах Красносельский, Коммунарка, Люблино, Тверской, Сокольники, Молжаниновский, Куркино, Хамовники и других. Территорию около зданий комплексно благоустроят и озеленят», — отметил Ефимов.

Все эти меры направлены на формирование комфортной городской среды, повышение доступности качественных медицинских и образовательных услуг, а также на культурное развитие москвичей.

До 2028 года включительно в городе появится ряд новых культурных площадок. В частности, в Филимонковском районе планируется открыть школу искусств, а в Тверском районе ожидается масштабная реконструкция детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского. Помимо этого, новая детская школа искусств будет построена в районе Куркино, а в Троицке возведут современный многофункциональный культурно-досуговый центр.

По словам руководителя департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, будет продолжаться и развитие городской системы здравоохранения столицы.

«На юго-востоке Москвы в районе Текстильщики построят новый комплекс городской клинической больницы имени В. П. Демихова площадью более 100 тысяч квадратных метров. В нем оборудуют около 30 операционных, включая ангиографические. Мощность амбулаторного приема составит около 300 посещений в смену», — рассказал Александров.