Ефимов: в Москве определили развитие участков бывших промзон по девяти проектам КРТ

Москва в первом полугодии текущего года утвердила реализацию девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ), расположенных на участках бывших промзон, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, реорганизация пройдет на участках бывших промзон «Павелецкая», «Карачарово», «Южный порт», «Коломенское», «Котляково», «Вагоноремонт», «Дегунино-Лихоборы», Осташковское шоссе и «Прожектор». Они расположены в районах Нижегородский, Печатники, Царицыно, Нагатино-Садовники, Даниловский, Лосиноостровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Перово.

Наиболее большой площадкой для редевелопмента стал проект комплексного развития участка бывшей промзоны «Южный порт». Она находится по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, вл. 10. В общей сложности здесь возведут почти 1,5 млн кв. м. недвижимости.

«На участках бывших промзон в девяти проектах комплексного развития территорий планируется возвести жилые и деловые кварталы. Там появится свыше 3,1 млн кв. м недвижимости. По итогам реализации проектов здесь создадут почти 36,8 тыс. рабочих мест. Инвестиции в развитие площадок оцениваются порядка в 745 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 5 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Также известно, что всего с начала текущего года столица утвердила порядка 24 проектов КРТ.

На месте бывших промзон появится свыше 2 млн кв. м жилья, включая более 357 тыс. кв. м для реализации программы реновации и других городских нужд, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Также в рамках утвержденных проектов построят более миллиона квадратных метров общественно-деловых объектов и около 11 тыс. кв. м производств», — подчеркнул Гаман.

По программе КРТ в столице появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появляются дороги, комфортное жилье и вся нужная инфраструктура.