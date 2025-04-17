Ефимов: в марте в столице завершили строительство 7 домов по реновации

В марте по реновации подошло к концу строительство семи жилых комплексов в пяти столичных округах, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Дворы новостроек благоустроены. В них есть детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

«В пяти округах столицы в марте этого года возвели семь новостроек общей площадью почти 150 тысяч квадратных метров. Три из них появились в Восточном административном округе: две — на улице Черное Озеро, еще одна — на Никитской улице. По одной новостройке возвели в Северном, Юго-Западном, Южном и Троицком административных округах. Новые жилые комплексы рассчитаны более чем на 1,5 тысячи квартир с уже готовой улучшенной отделкой», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал о новых ЖК в столице.

«Новые жилые комплексы появились в шести районах столицы. Два — в Косино-Ухтомском, там предусмотрено 173 квартиры. Еще по одной новостройке возвели в Западном Дегунине, Котловке, Царицыне, Измайлове и в Троицке. В этих жилых комплексах свыше 1,2 тысячи квартир. В подъездах уже смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи нежилые, в будущем на них откроются объекты социально-бытового назначения», — отметил Овчинский.

Мосгосстройнадзор контролирует строительный цикл домов по реновации на территории столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Узнать подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в 2017 году.