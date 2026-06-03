Ефимов: в мае Москва передала в общедолевую собственность 54 нежилых помещения

В мае столичные власти передали в общую долевую собственность 54 нежилых помещения, расположенных в многоквартирных домах и административных зданиях. Их суммарная площадь составила около 4 тыс. кв. м, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Собственники жилья в многоквартирных домах получили возможность оформить в долевую собственность объекты общего имущества в 2014 году по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2021-м аналогичное право появилось и у владельцев недвижимости в административных зданиях. В мае этого года перечень объектов, переданных городом в общедолевую собственность, пополнили 54 нежилых помещения площадью около 4 тыс. кв. м, расположенные в 7 административных округах», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он уточнил, что из них 52 объекта находятся в многоквартирных домах, еще два — в нежилых зданиях. У владельцев недвижимости есть возможность зарегистрировать право общей долевой собственности на чердаки, подвалы, технические комнаты и лестничные площадки. Жильцы вправе использовать такие помещения под свои нужды — к примеру, организовать там рабочие места для консьержей, хранить велосипеды, самокаты, коляски или сезонные вещи. Это, в свою очередь, поможет освободить место в самих квартирах.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, большая часть переданных в мае объектов располагается в Юго-Западном административном округе столицы. Это 21 помещение суммарной площадью 421,5 кв. м.

«Все они находятся в одном жилом доме в районе Черемушки. Всего в многоквартирных домах в мае собственникам передано 2,5 тыс. кв. м недвижимости. В нежилых зданиях в общедолевую собственность перешло 1,4 тыс. кв. м», — сказала Соловьева.

Сведения о подобных объектах систематически обновляются и публикуются на портале mos.ru, а также на правовых ресурсах, где размещаются актуальные нормативные акты с учетом всех последних изменений. Регистрация права собственности на общее имущество многоквартирного дома производится по желанию самих правообладателей и носит заявительный характер.