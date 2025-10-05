Ефимов: в Крюкове построили детский сад с бассейном

На территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники (ЦИЭ) в Зеленограде возвели новый детский сад, рассчитанный на 10 групп, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Детсад находится по адресу: ЗелАО, район Крюково, 22-й мкр, Георгиевский проспект, д. 27, строение 3.

«Новый объект площадью 5,2 тысячи квадратных метров построили на территории бывшей промзоны ЦИЭ в Зеленограде. В детском саду, рассчитанном на 250 воспитанников, оборудовали 10 групповых ячеек с просторными игровыми комнатами, уютными спальнями, современными буфетами. В здании разместили пищеблок полного технологического цикла, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн с сопутствующими помещениями и оборудованием. Детский сад стал частью городской системы образования и уже принял первых воспитанников», — прокомментировал вице-мэр Ефимов.

Известно, что при строительстве объекта были учтены высокие требования, которые предъявляет столица к социальной инфраструктуре.

«Трехэтажное здание простой прямоугольной формы расположено в составе новой жилой застройки. На прилегающей территории установили теневые навесы, проложили пешеходные дорожки, обустроили игровые площадки с резиновым покрытием, шумозащитные ограждения, светильники и малые архитектурные формы, организовали места для хранения колясок, санок и велосипедов. Также там высадили деревья и кустарники, разбили газоны», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале строительства образовательного комплекса в Хорошевском районе.